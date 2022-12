Jak bezpiecznie wypłacić pieniądze z bankomatu?

Istnieje wiele metod kradzieży pieniędzy, na które narażamy się podczas korzystania z bankomatu. Klasyczna połączona jest z fizyczną kradzieżą karty i przechwyceniem PIN-u, np. podczas podejrzenia go podczas wpisywania go na terminalu. Złodzieje często obserwują osoby, których zachowanie wskazuje na to, że nie stosują podstawowych środków bezpieczeństwa - np. nie zasłaniają wolną ręką panelu terminala podczas wpisywania kodu PIN. Przy pierwszej nadarzającej się okazji kradną fizyczną kartę, a następnie wypłacają za jej pomocą pieniądze, dzięki podpatrzonemu wcześniej kodowi PIN.