Będzie łatwiej odzyskać konto na Instagramie. To narzędzie powinno pomóc

Instagram, jak wiele innych platform, oferuje narzędzia niezbędne do odzyskiwania haseł oraz odwoływania się od zawieszeń konta. Jednak seria wyznań ze strony influencerów obnażyła jedną ze słabości Instagrama - brak jednolitego systemu działania na wypadek przejęć kont. Co majętniejsi internetowi twórcy opłacali okup lub po prostu zatrudniali etycznych hakerów do kontrofensywy na konto.



Teraz serwis społecznościowy Mety poinformował o uruchomieniu nowej usługi - instagram.com/hacked. Podstrona jest nowym centrum pomocy dla osób mających problemy z zalogowaniem się na konto.