Instagram chce być Twitterem i BeReal. Wcześniej był już Snapchatem i TikTokiem

Candid to nowa funkcja Stories, która wysyła użytkownikom codzienne przypomnienia o uchwycenie aparatem tego, co właśnie robią i gdzie się znajdują. Candid Stories będą możliwe do zrobienia tylko przez krótki czas po otrzymaniu powiadomienia i będą wyświetlane jedynie użytkownikom, którzy również nagrali Candid. Odtwarzanie owych stories możliwe jest jedynie przez 24 godziny, a powiadomienie o nich można wyłączyć z poziomu ustawień aplikacji. Jak deklaruje Meta, Candid są również testowane w Facebook Stories.