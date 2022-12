Amazon zapowiedział nowości dla swojej chmury. To kilkaset argumentów na jej korzyść

Chmura obliczeniowa to jednak zdecydowanie nie tylko sposób na rosnące ceny energii. To wręcz korzyść drugorzędna w porównaniu do uproszczenia i przyspieszenia przetwarzania danych. Amazon Web Services to nie tylko największa, ale i najstarsza chmura świata. AWS nie tylko pilnuje, by być również najnowocześniejszą - ale też reaguje na kolejne wyzwanie. Konkretniej, jak dotrzeć do tych, którzy zalet chmury nie są świadomi lub nie potrafią ich odnieść do swojej działalności. Przed Amazonem, podobnie jak przed jego konkurencją, jeszcze nadal wiele pracy.