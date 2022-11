Uwaga całego IT skupiona na AMD. To epycki nokaut

Według danych z czerwca bieżącego roku centra danych konsumują rocznie około 400 terawatogodzin, co stanowi 2 proc. światowej konsumpcji elektryczności. Serwery odpowiadają też za 3 proc. rocznego śladu węglowego, czyli za tyle samo, co cała branża lotnicza. Centra danych to tkanka nowoczesnej informatyki. To za ich sprawą funkcjonują popularne usługi online i aplikacje konsumenckie. Stanowią one także fundament działalności niemal każdej większej firmy. Każde włączenie piosenki na Spotify to komunikacja z centrum danych. Każdy post na Instagramie pochodzi z centrum danych. Nawet niniejszy artykuł jest generowany przez centrum danych partnera Spider’s Web.