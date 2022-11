Jest odpowiedź producentów na wzrost cen podzespołów. Oto półcalowy telewizor

W teorii to idealny czas na wymianę telewizora. Zawsze do tego motywował Mundial, choć tym razem atmosfera wokół Mistrzostw Świata w piłce nożnej wydaje się ciut nieświeża. Motywować powinna też do tego nowa technologia telewizorów w formie QD-OLED, ale i tu pojawia się problem w formie wysokiej inflacji, a więc i wysokich cen nowości (choć jeden Samsung tymczasowo oferuje wręcz dumpingowe ceny, ale to zapewne nie potrwa długo). Nie jest łatwo.