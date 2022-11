Tę klawiaturę możesz sam skonstruować. Oto pierwsza klawiatura kompatybilna z Lego

Klawiatura i Lego - czy da się to jakoś sensownie połączyć tak, aby było to praktyczne i nie raniło palców? Okazuje się, że tak. Projekt klawiatury Pixel od MelGeek przekonał do siebie ponad 2200 internautów, dzięki którym kwota potrzebna na produkcję urządzenia została zebrana w.... 10 minut.