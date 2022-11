Na święta wcielisz się w Jezusa. Polska gra I am Jesus Christ: Prologue za darmo na Steam

I am Jesus Christ: Prologue to samodzielny pierwszy rozdział polskiej produkcji, który doczekał się własnej karty produktowej na Steam. Tytuł będzie można pobrać za darmo, począwszy od 1 grudnia 2022 roku. Prolog pełni więc rolę rozbudowanego dema, które ma zachęcić do kupna pełnej wersji symulatora Chrystusa. No, a przynajmniej pomóc produktowi jako ciekawa akcja reklamowa, ponownie przypominająca o istnieniu tego osobliwego tytułu.