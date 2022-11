Europa zamieni ISS na lepszy model? Już szykuje zabawki na chińską stację kosmiczną

Polscy naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych we współpracy z naukowcami ze Szwajcarii, Niemiec i Chin przygotowali instrument noszący nazwę POLAR-2. Jest to instrument przeznaczony do badania natury rozbłysków promieniowania gamma za pomocą pomiarów polaryzacji obserwowanych rozbłysków.