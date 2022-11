Na Twitterze pojawiły się milion Elonów Musków. Jeden się wkurzył. Ten prawdziwy

Z tego powodu podszywki mają pewien... wychowawczy charakter. Bardzo często użytkownicy Twittera podszywają się pod polityków lub inne znane osobistości, piszą niewiarygodną rzecz i czekają, aż poda to dalej ktoś równie popularny. Takie wkręcenie na Twitterze nazywa się "skalpem". Z jednej strony to faktycznie wprowadzanie w błąd. Z drugiej pokazywanie poważnego problemu: wiele osób wierzy we wszystko, co zobaczy w sieci, bez chwili refleksji. Wystarczy, że użytkownik "zenekbebenek1234" zmieni nazwę konta na "Jarosław Kaczyński", a część polskiego internetu myśli, że zwraca się do nich lider PiS-u.