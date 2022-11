Nie wygląda, ale to świetny e-rower do miasta. Sprawdziłem TrybEco Fantom 2022

Według producenta zasięg baterii to od 60 do 120 km. Ja raczej zbliżyłem się do tego pierwszego parametru, i to pewnie coś na odległość 50 km. Pamiętajmy jednak, że wiele zależy od wagi użytkownika, sposobu jazdy, terenu i warunków. W ostatnie chłodniejsze i wietrzne dni bateria wyczerpywała się jakby szybciej. Plusem jest to, że akumulator bardzo szybko się ładuje – czas ładowania wynosi od 3 do 5 godzin.