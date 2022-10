To nie tylko ocieplenie klimatu. Topnienie Arktyki ma jeszcze jedną przyczynę

Woda ukryta dotychczas pod lodem, która była uboga w dwutlenek węgla, będzie mogła go pochłaniać z atmosfery. Można by zakładać, że to akurat jest dobre, ale należy pamiętać, że na powierzchni oceanu będzie znajdowała się woda morska wymieszana z wodą słodką pochodzącą z topniejącego lodu. Taka woda jest lżejsza od zimniejszej i cięższej wody morskiej, a więc pozostanie przy powierzchni, a wraz z nią cały pochłonięty z atmosfery dwutlenek węgla, który nie będzie rozprowadzany po całej objętości wody. Jak na razie nie wiadomo jak takie zmiany wpłyną na występujące w Oceanie Arktycznym życie i na stabilność całego ekosystemu. Jednak kiedy do tych zmian już dojdzie, będzie za późno na jakiekolwiek działanie.