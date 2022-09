Wkrótce lód morski w Arktyce zniknie całkowicie. Huragany i powodzie staną się normą

Owszem, możemy zakładać, że regularne zmniejszanie się ilości lodu wodnego pływającego latem po wodach Arktyki to problem przede wszystkim niedźwiedzi polarnych, które mają coraz większe problemy z poszukiwaniem pożywienia, ale także z miejscem do życia. W rzeczywistości jest to taki sam problem dla nas jak dla tych niedźwiedzi. Minimum w tym roku osiągnęło wartość 4,67 mln km kw. Dla porównania, średnie minimum dla lat 1981-2010 wynosiło 6,22 mln km kw. Mamy tutaj do czynienia ze spadkiem rzędu 25 procent.