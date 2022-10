W Układzie Słonecznym mogą być 4 tryliony statków kosmicznych. Serio

W skali kosmicznej Układ Słoneczny to tylko niewielki obszar wokół jednej z dwustu miliardów gwiazd tworzących Drogę Mleczną. Z naszej perspektywy to wciąż jednak ogromna przestrzeń. Jeżeli ograniczymy Układ Słoneczny do obszaru, w którym krążą jego planety, to wciąż mamy przestrzeń o promieniu ponad 5 miliardów kilometrów. To naprawdę dużo miejsca dla planet, księżyców, planetoid, komet i… teoretycznych statków kosmicznych wysłanych przez obce cywilizacje.