Microsoft sprzedał reklamę ciastek w Teamsach. Tego nie da się odzobaczyć

Uczciwie należy przyznać, że ta forma reklamy jest względnie mało irytująca, a co najwyżej cringe’owa. Microsoft i producent ciastek Oreo nawiązały współpracę reklamową, w wyniku której Oreo wprowadzi do sprzedaży (nie w Polsce) limitowaną edycję ciastek nawiązujących do Pana Spinacza (asystent z prehistorycznych wersji Office’a), a Microsoft wprowadzi niestandardową emotkę Oreo do Microsoft Teams. O taką: