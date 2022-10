Blachotrapez stawia na Glika. Sport ma w DNA

Blachotrapez to dachy wielu pokoleń i kibicowanie wielu pokoleń. Istniejemy na rynku ponad 50 lat i czujemy się wręcz zobligowani do tego, żeby odważnie patrzeć w przyszłość, na to co wydarzy się za kolejne pół wieku. Wspieramy nie tylko uznanych sportowców, ale i młodych adeptów. Będąc bardzo blisko sportu, obserwując go niejako z backstage’u, zdajemy sobie sprawę jak ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale i to co będzie za kilka, kilkanaście lat. Stąd nasza decyzja o inwestowaniu w najmłodszych. Większość zapewne kojarzy nas z Kamilem Glikiem, Kamilem Stochem czy Polskim Związkiem Narciarskim, ale jesteśmy sponsorem wielu mniej znanych, jak na razie, klubów, sportowców, czy inicjatyw społecznych.