Ciekawe jest także to, co Bolek powiedział o zapraszaniu influencerów na takie wydarzenia jak Infoshare 2022: - Mówię takiemu influencerowi: "przyjedź, poopowiadasz coś ze sceny, poznasz ludzi, tam jest twój target, twoi klienci". Co odpowiada? "Po co mam tam jechać? Ja już mam wystarczająco dużo dealów reklamowych" - cytował Bolek. I to widać bardzo dobrze choćby na przeznaczonych stricte dla influencerów imprezach takich jak SeeBloggers czy Influencers Live Wrocław. Tam influencerów, owszem, jest wielu, ale zwykle i tak brakuje tych największych.