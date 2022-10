Greta Thunberg broni atomu. Elektrownie jądrowe lepsze niż węgiel

Co ciekawe, eksperci przekonują, że powrót do węgla, z jakim mamy teraz do czynienia, to zjawisko incydentalne, które nie wyhamuje, a dodatkowo przyspieszy metamorfozę sektora energetycznego. Niemcy mogą być tego przykładem, bo według zapowiedzi nic w dalszych planach zachodnich sąsiadów się nie zmieniło - do 2030 roku Niemcy zrezygnują z węgla.