Ponad dwa tygodnie później wiadome stało się, że to co najwyżej świstek papieru. 26 kwietnia doszło do wybuchu w Czarnobylu, a energia jądrowa zaczęła być kojarzona z wielkim zagrożeniem i niebezpieczeństwem. Po latach wiemy, że niesłusznie, ale do dziś to symbol tragedii, o czym przypomniał popularny serial HBO.