Robili grę przez 40 lat. Możesz w nią zagrać za darmo

Przyjęło się uważać, że Beyond Good and Evil 2 to gra z najdłuższym czasem w tzw. aktywnej produkcji. Tytuł Ubisoftu blednie jednak na tle tekstowej gry przygodowej Ferret, której twórcy zakończyli prace w 2022 roku. Nie byłoby w tym nic niesamowitego, gdyby nie fakt, że ich początek przypada na 1982 rok. Oznacza to, że tytuł był rozwijany przez 40 lat. Co prawda nie była to aktywna produkcja, lecz cztery dekady ulepszania swojego dzieła to i tak niesamowity wyczyn.