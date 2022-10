Fallout 3: Edycja Gry Roku za darmo! Dwa kliki i gra jest twoja

Chociaż moje serce należy do wydanego nieco później New Vegas, to właśnie z Falloutem 3 spędziłem najwięcej czasu, patrząc na wszystkie odsłony serii. Nawet kultowe dwuwymiarowe produkcje z minionego wieku nie były w stanie przykuć mnie do ekranu na tak długo co F3, chociaż do teraz uważam, że Fallout 2 to dzieło wybitne i ponadczasowe.