Jedne żyją tysiące lat, inne zamykają się w sobie po dotknięciu. Oto 5 najdziwniejszych roślin świata

Welwiczja przedziwna należy do jednych z najstarszych roślin, które przetrwały do naszych czasów, bowiem jej wiek szacuje się na około 146 do 100 milionów lat. Ponadto roślina może żyć niezwykle długo, bo nawet do dwóch tysięcy lat (aczkolwiek średni wiek wynosi od 500 do 1500 lat). Co ciekawe, naukowcy, porównując współczesną welwiczję do skamieliny, której wiek szacuje się na ponad 13 i pół miliona lat, nie znaleźli różnic pomiędzy roślinami.