Naukowcy ustalili skąd wzięły się kontynenty na Ziemi. I bardzo się zdziwili

Teraz musimy spojrzeć na szerszy kontekst. Ziemia to jedna z ośmiu (dziewięciu dla miłośników Plutona) planet krążących wokół Słońca i tworzących razem z nim Układ Słoneczny. Układ Słoneczny natomiast krąży wokół centrum naszej galaktyki Drogi Mlecznej. Odległość Układu Słonecznego od centrum galaktyki to ok. 27 000 lat świetlnych i jeden pełen obieg zajmuje ok. 220 milionów lat.