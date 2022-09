Kleszcze atakują. Coraz więcej przypadków boreliozy w Polsce. Znacznie więcej niż rok temu

Wynik za ubiegły rok dla tego okresu to 8 771 przypadków. To pokazuje, jak obfite w kleszcze było lato. Przypomnijmy, że od 1 stycznia do 15 maja zanotowano w Polsce 1980 przypadków boreliozy (analogicznie dla 2021 było to 1828). Wówczas różnica była jeszcze niewielka, obecnie zakażonych boreliozą jest znacznie więcej niż 12 miesięcy temu.