Susza odsłoniła smutną historię jeziora Solińskiego. Kości przypominają o dawnych mieszkańcach

Susza w wielu miejscach na świecie sprawia, że miłośnicy kryminalnych historii zacierają ręce. Obniżający się poziom wód doprowadził do tego, że zaczyna być zauważane to, co wcześniej ukryte było na dnie. W USA bywają to szczątki zaginionych, w Bieszczadach są to ruiny dawnych wsi i kości mieszkańców.