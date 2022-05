To, że człowiek przez własną głupotę i niechęć do wprowadzania koniecznych zmian przyczyni się do śmierci wielu ludzi na skutek zachodzących przez niego zmian klimatycznych wiadomo od dawna. Według najnowszych informacji skutki zmian klimatycznych doprowadziły niedawno do odkrycia ludzkich szczątków. Jedno z drugim nie ma jednak żadnego związku.