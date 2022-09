MIRI to absolutnie wyjątkowy instrument obserwacyjny przeznaczony do obserwacji wszechświata w zakresie średniej podczerwieni. To właśnie ten instrument odpowiada za zdjęcia najodleglejszych galaktyk we wszechświecie, a bliżej także młodych gwiazd dopiero formujących się w zimnych i gęstych obłokach pyłu. Co ciekawe, jest to także najzimniejszy instrument na pokładzie całego teleskopu. Jego detektor chłodzony jest aktywnie do temperatury -266 stopni Celsjusza, czyli zaledwie 7 stopni wyższej od absolutnego zera.