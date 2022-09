Tak duża zmiana może przez najbliższe kilka lat zaburzać cykl ogrzewania i ochładzania stratosfery. To akurat nietypowy skutek potężnej erupcji wulkanu. Zazwyczaj, gdy dochodzi do masywnej erupcji do atmosfery trafia przede wszystkim dwutlenek siarki oraz ogromne ilości pyłu wulkanicznego. Cząstki obu mają tendencję do obniżania temperatury na powierzchni Ziemi, bowiem gdy trafią do stratosfery, pozostają tam na długie miesiące i odbijają sporą część padającego na Ziemię promieniowania słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną.