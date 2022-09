Takie kolejowe absurdy to tylko w Polsce. Kupa kasy za parę minut jazdy

Połączenie kolejowe do Bogumina jest potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim stacja ta stanowi ważny węzeł przesiadkowy, z którego korzystają osoby podróżujące w kierunku Brna, Pragi, Niemiec, Austrii, Węgier czy Słowacji - a także Polski. Regionalna linia łącząca Katowice z Boguminem i oferująca łatwą przesiadkę do Ostrawy stanowi ważne uzupełnienie siatki połączeń kolejowych na Śląsku. Wśród pasażerów korzystających z przywróconego połączenia z pewnością znajdą się turyści, zarówno ci zaczynający dłuższą podróż po Czechach bądź Polsce, jak i planujący krótkie wizyty w miastach kraju morawskośląskiego. Co więcej, z pociągu skorzystają osoby podróżujące w celach rodzinnych i osobistych - dojazd przez Czechy bywa wygodnym rozwiązaniem dla Polaków żyjących w regionie przygranicznym, a Czesi licznie podróżują do Polski w celach handlowych i wypoczynkowych