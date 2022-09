Karol Trammer pisał o miejscowościach, przez które wcześniej przejeżdżał pociąg. Wraz z likwidacją przemysłu, co miało miejsce w wielu miastach, wzrosło bezrobocie. Spadła więc liczba pasażerów, a potem połączeń. Nikt nie myślał o tym, że pozostawienie pociągów pozwoli mieszkańcom wrócić na rynek pracy, bo przecież jakoś muszą do niej dojeżdżać. Tam, gdzie składy zostawały, jeździły w nielogicznych porach. Jakby ktoś celowo utrudniał pasażerom życie, by pokazać, że pociąg to transport nieopłacalny, skazany na porażkę.