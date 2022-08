Wieczne chemikalia PFAS. Jest prosta metoda rozkładu

Związki per- i polifluoroalkilowe (PFAS) to syntetyczne związki chemiczne. Cechą charakterystyczną ich cząsteczek są cząsteczki fluoru przyłączone do łańcucha alkilowego. Łańcuchy w cząsteczkach substancji zaliczanych do PFAS są długie, a wiązania węgiel-fluor są na tyle silne, że nie tylko są niemożliwe do rozkładu w warunkach naturalnych, ale i w warunkach laboratoryjnych od dekad naukowcy nie byli w stanie poradzić sobie z rozłożeniem ich. Dzięki obecnie stosowanym metodom, przy odpowiednio wysokiej temperaturze, PFAS ulegają rozkładowi. Jednakże procedura jest kosztowna i grozi dalszym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.