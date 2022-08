Dzisiaj, zanim wyrzucisz coś do śmieci, zastanawiasz się pół godziny, czy wrzucać do żółtego kubła, niebieskiego, czerwonego (jest taki?) czy może do bio albo zmieszanych. Za każdym razem, gdy kupujesz plastikową butelkę, wiesz, że umiera przez to delfin albo inny żółw. W 1960 r. wszystko było łatwiejsze, a cały świat robił to, co mu się podobało, bez patrzenia na, czy planeta wytrzyma. Poradnik naukowego magazynku z USA sprzed 60 lat przyprawia o dreszcze. Zobacz, co Amerykanie robili ze zużytym olejem silnikowym.