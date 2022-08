Eksperci podejrzewają, że rolnicy będą musieli po prostu zamykać swoje hodowle. Co stanie się ze zwierzętami? Dobre pytanie. Wystarczy jednak przypomnieć sobie, co działo się w Wielkiej Brytanii, gdy okazało się, że brakuje rzeźników. Wprawdzie deficyt pracowników to zupełnie inny problem, ale susza doprowadzi do tego samego: trzeba będzie pozbyć się nadmiarowej liczby zwierząt do wykarmienia. Czeka nas kolejna tragedia.