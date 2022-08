Naukowcy mają pył starszy od Słońca

Ale po kolei. Planetoida (162173) Ryugu to obiekt o średnicy ok. 1000 metrów krążący wokół Słońca po orbicie przecinającej orbitę Ziemi. Oznacza to, że gdy planetoida znajduje się najbliżej Słońca, to jest nieznacznie bliżej niż Ziemia, natomiast gdy znajduje się najdalej od Słońca, jest niemal dwa razy dalej od Słońca niż Ziemia.