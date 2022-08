Gry wideo ważone na kilogramy? Mój regał coś na ten temat wie

Do dziś trzymam na regale katalog samolotów z gry Birds of Prey, jeden z najobszerniejszych atlasów odrzutowców wojskowych, jakie widziałem. Tuż obok stoi grube tomisko do gry Jane’s F-15, które dokładnie wyjaśnia podstawy aerodynamiki czy walki manewrowej. Ba, sekcja o awionice ma co najmniej kilkadziesiąt kartek. Mówimy, przypominam, o grze wideo. O symulatorze odrzutowca wojskowego, i to nie jakimś profesjonalnym. Uwielbiam też wracać do instrukcji gier studia Origin (Strike Commander, Wing Commander), z pięknymi kolorowymi ilustracjami i opowiadaniami, dzięki którym łatwiej zrozumieć fabułę i świat tych gier. Kiedyś może tę kolekcję udokumentuję.