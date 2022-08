Tak było przez długie lata i do całkiem niedawna. Twórcy Androida i producenci telefonów z tym systemem zaczęli próbować zmienić to niemiłe doświadczenie. I choć nadal nietrudno w takim, dla przykładu, Samsung Health znaleźć wielkie bannery promujące jakieś produkty do kupienia, tak sam Android pozwala na opanowanie tego spamu. A co z iOS, systemem napędzającym iPhone’y?