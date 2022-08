Dla porównania, telefony z linii Galaxy S21 sprzedały się w liczbie od 20 do 25 mln (dane różnią się w zależności od agencji). Podobno Galaxy S22 Ultra, najdroższy z tegorocznej linii Galaxy S, znalazł już 11 mln nabywców. Podobno już w przyszłym roku, według analityków z Counterpoint, sprzedać ma się 26 mln telefonów z elastycznymi ekranami. Jeżeli te przewidywania się spełnią, Tae-moon może mieć rację. Zwłaszcza że krążą plotki o słabnącym zainteresowaniu linią Galaxy S z uwagi na jej wysoką cenę. Nie to by Galaxy Z były tańsze, ale za to oferują klientom coś zupełnie nowego - nic więc dziwnego, że ci reagują z rosnącym entuzjazmem.