Na 40 piętro po schodach. W Rosji brakuje części do dźwigów osobowych

Produkcja zarówno wind, jak i osprzętu do nich, w pierwszej połowie roku spadła o 40 proc. (w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku). Większość tamtejszego rynku do tej pory kontrolowały zagraniczne podmioty, w szczególności amerykański Otis i fiński Kone. Tymczasem do 2025 r. co czwarta winda w rosyjskich domach musi zostać wymieniona. To nie będzie możliwe.