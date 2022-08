Wideo z ekshumacji zamiast Batmana. Ukraińcy uderzyli w najsłabszy punkt Rosjan i przejęli torrenty

Projekt oficjalnie ujrzał światło dzienne 20 czerwca. W tym też dniu aktywiści .torrents of truth wrzucili do sieci w sumie 21 torrentów, m.in. Matrix, Adobe Photoshop, najnowszy album zespołu Rammstein - Zeit czy czwarty sezon Stranger Things. Pliki torrentów zostały udostępnione na najpopularniejszych trackerach w Rosji, w tym RuTracker, Demonoid, x1337 czy The Pirate Bay. Jak mówi Roukhomosky, .torrents of truth ma serwery w całej Europie, w tym po dwa w Polsce i Holandii oraz po jednym we Francji i Niemczech. Torrenty są seedowane z dużą prędkością, a grupa ma wiele IP, aby zapewnić, że źródło nie może być zablokowane.