Nie istnieje drugi telefon, który byłby równie uniwersalny, co Galaxy Z Fold4. Czy zresztą można go nazwać telefonem, skoro w dowolnej chwili możemy go rozłożyć niczym książkę i cieszyć się wielkim ekranem o przekątnej 7,6”, który dzięki smuklejszym ramkom w tym roku ma niemal idealnie kwadratowe proporcje. Względem poprzedniej generacji Folda zmieniły się też dwa aspekty wewnętrznego wyświetlacza – ukryta pod ekranem kamerka jest jeszcze mniej widoczna, zaś wyświetlacz oferuje teraz adaptacyjną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz, by oszczędzać energię i oferować jeszcze bardziej płynne wrażenia z użytkowania. Ekran jest też jaśniejszy (aż 1000 nitów), więc używanie go w świetle słonecznym nie będzie wyzwaniem, a Samsung poczynił też kilka zmian w oprogramowaniu, by jeszcze efektywniej wykorzystać tę wielką przestrzeń roboczą, np. przenosząc podręczne menu na dół ekranu.