Czarne chmury nad przysmakiem wegan. Beyond Meat w tarapatach

Gdy pandemia zamknęła nas wszystkich w domach, ludzie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej chętni byli do eksperymentów kulinarnych i zmiany stylu życia na zdrowszy, bardziej przyjazny planecie. Wtedy to Beyond Meat zaczął notować rekordowe wyniki na giełdzie, zaś na horyzoncie pojawił się deal z McDonald’s, w ramach którego Beyond Burger miał się stać częścią wege-kanapki McPlant. Po roślinne „mięso” w kolejce ustawiło się także KFC i Taco Bell. Każdy zresztą może się przekonać, czy Beyond Burger jest naprawdę dobry – kotlety od kilku miesięcy można kupić w wielu polskich sklepach, w miarę jak firma rozszerzała swoją sieć dystrybucyjną, która wcześniej była bardzo ograniczona.