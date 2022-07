Polacy potrafią odróżnić kiełbasę od fasolki. Nowe badanie niszczy argumenty branży mięsnej

Zdaniem przedstawicieli polskiej branży mięsnej Polacy to tumany, które nie potrafią odróżnić kiełbasy od jej roślinnego zamiennika, więc postulują o to, by zakazać nazywania roślinnych zamienników nazwami utożsamianymi z produktami odzwierzęcymi. Tymczasem pojawiło się badanie, które wyraźnie pokazuje, że Polacy jednak nie mają problemów z określeniem, co jest szynką, a co fasolką.