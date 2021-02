12 interakcji

Dostawca bodajże najlepszej roślinnej alternatywy dla wołowego kotleta, Beyond Meat, podpisał właśnie wieloletnią umowę z siecią restauracji McDonald’s. Ich zamienników mięsa posmakujemy nie tylko w burgerach.

Kilka miesięcy temu McDonald’s ogłosił, iż pracuje nad własną wegańską kanapką, wykorzystującą roślinny zamiennik mięsa. McPlant miał się ukazać w restauracjach na wybranych rynkach już w tym roku, a w środku miał się znaleźć „kotlet” według autorskiego przepisu McDonald’s, imitujące specyficzny smak ich mięsnych kanapek.

McDonald’s łączy siły z Beyond Meat.

Wygląda jednak na to, iż zanim McDonald’s będzie gotowy wypuścić na rynek własne nie-mięso, musi się wspomóc zasobami kogoś innego. Padło na Beyond Meat, który został wieloletnim dostawcą roślinnych zamienników nie tylko dla Maca, ale także dla Taco Bell, należącego do sieci restauracji Yum! Brands Inc. Przedstawiciel Beyond Meat ujawnił, iż firma pracuje także nad roślinnym menu dla innych marek Yum! - KFC oraz Pizza Hut. To nie pierwszy raz, gdy McDonald’s korzysta z pomocy Beyond Meat - wcześniej dwie firmy współpracowały ze sobą na terytorium Kanady.

Jako że McDonald’s korzysta z wielu dostawców tego samego produktu, zależnie od konkretnego rynku, nie jest niestety powiedziane, iż Beyond Burgera - o przepraszam, McPlant - zjemy w każdym Macu na świecie. Tam, gdzie logistyka Beyond Meat nie sięga, McDonald’s będzie prawdopodobnie korzystał z usług innych wytwórców, a może także z zamiennika stworzonego wg własnej receptury. Gigant określa jednak Beyond Meat jako preferowanego partnera do tworzenia kanapki McPlant, więc jej dostępność zapewne będzie ograniczona do tych terenów, gdzie prowadzi dystrybucję dostawca roślinnego kotleta.

Nie wiadomo na razie, która wersja roślinnej alternatywy trafi do burgerów McPlant. Jeśli będzie to wariant 2.0, który ma być zdrowszy i jednocześnie tańszy od prawdziwego mięsa, możemy doczekać się pierwszej relatywnie zdrowej pozycji w menu największej sieci restauracji na świecie. Nie zdziwię się jednak, jeśli na potrzeby współpracy z McDonald's Beyond Meat dostarczy zupełnie inną recepturę niż ta, wg której tworzone są burgery sprzedawane w sklepach.

Początek czegoś wielkiego.

Roślinożercy mają powód do radości, także w Polsce. Liczbę wegańskich potraw w sieciach fast-foodów można u nas policzyć na palcach jednej ręki, toteż wegetarianie i weganie są zwykle zmuszeni do wykluczenia Maca ze swojego menu (choć pewnie wychodzi im to na zdowie…).

Obecność wege-kanapki w McDonald’s to też świetna wiadomość dla osób, które regularnie podróżują. Oferta dla wegan i wegetarian w przydrożnych fast-foodach czy na stacjach benzynowych również nie należy do bogatych. Obecnie najlepiej w tej materii wypada Orlen, gdzie regularnie pojawiają się wegańskie nowości, ale do Maca nie było dotąd po co zajeżdżać. McPlant może to zmienić a jeśli dostawcą kotleta faktycznie będzie Beyond Meat, zapowiada się nam naprawdę pyszna kanapka. Wcale się nie zdziwię, jeśli roślinny McPlant na bazie Beyond Burgera przyćmi mięsnego Big Maca czy burgery Maestro, choć trzeba przyznać, że... to dość nisko zawieszona poprzeczka.

