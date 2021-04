Beyond Meat ma nową formułę wegańskiego mięsa. Będzie bardziej mięsne

Firma Beyond Meat opracowała nową formułę swojego roślinnego mięsa. Beyond Meat 3.0 będzie jeszcze bardziej mięsne w smaku, a sama formuła zawierać będzie mniej tłuszczu.

Beyond Meat to firma z Los Angeles specjalizująca się w produkcji wegańskiego mięsa z roślin. Najpopularniejszym produktem tego producenta są kotlety do złudzenia przypominające mięso wołowe, które tworzone są z mieszaniny m.in. białek grochu, ryżu, fasoli mung, oleju rzepakowego i proszku z granatu.

Burgery Beyond Meat niewiele różnią się od mięsa w kwestii smaku i wyglądu, a nawet proces przygotowywania jest łudząco podobny do smażenia mięsa. Podczas smażenia burgery Beyond Meat nabierają brązowego koloru, a ich krwistość symulowana jest przez dodawany do nich sok z buraka.

Nowy skład Beyond Meat - mniej kalorii i więcej białka niż w mięsie wołowym.

Trzecia generacja roślinnego mięsa w 100g zawierać będzie:

14g tłuszczu (6g mniej niż poprzednia generacja)

5g tłuszczów nasyconych (1g mniej niż poprzednia generacja)

230 kalorii (o 40 mniej niż poprzednia generacja)

20g białka (o 0,6g więcej niż tradycyjna wołowina)

Do tego producent zarzeka się, że nowa formuła będzie bardziej mięsna i soczytsta. Dla większości konsumentów smak jest wszak o wiele ważniejszą kwestią niż skład danego produktu. Nową formułę rozpoznać będzie można po czerwonej naklejce na opakowaniu, informującej o ulepszonym smaku i zielonej, na której producent chwali się, że jego produkt zawiera o 35 proc. mniej tłuszczu, niż mielona wołowina.

Nie wiemy, kiedy nowa formuła do Polski, jednak dość bezpiecznie można założyć, że stanie się to jeszcze w tym roku.