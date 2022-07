Ten potężny akumulator kosztował 2 miliardy euro. Mógłby zasilić 400 tysięcy samochodów elektrycznych

Jak to jest z energią we współczesnym świecie wie chyba każdy (a jeżeli nie, to zimą zapewne się tym tematem zainteresuje). Agresja Rosji na terytorium Ukrainy spowodowała reakcję Zachodu, który postanowił odciąć się od rosyjskich surowców energetycznych, aby pośrednio nie finansować rosyjskiej machiny wojennej. W tym momencie jednak pojawił się problem związany z tym, że wszystkie te surowce trzeba zastąpić innymi źródłami energii. Cała Europa intensywnie pracuje nad maksymalizacją korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. Choć OZE posiadają wiele zalet takich jak znacznie niższa emisja gazów cieplarnianych, to posiadają również wiele wad. Jak nie ma wiatru, to turbina wiatrowa jest bezużyteczna. Jak niebo jest zachmurzone, to wydajność paneli fotowoltaicznych jest niska. Problem w tym, że energii potrzeba cały czas, i wtedy kiedy wiatr nie wieje, i wtedy kiedy niebo jest zachmurzone, albo... jest noc.