Lasy Państwowe przygotowały majówkowy niezbędnik. Bez tego lepiej do lasu nie wchodź

Niestety pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym jest tego dowodem. Jak mówił dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr, „największą stratą przyrodniczą to jest to, co spłonęło bezpośrednio w ogniu, czyli wszystkie drobne stworzenia, bezkręgowce, drobne kręgowce, to co nie miało szansy ucieczki”.