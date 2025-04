Trwa nagonka na wilki. Myśliwi sięgneli po technologię, żeby straszyć ludzi

Wilk, o którym tak teraz głośno w mediach, spłoszony wpadł przez bramę na posesję i szukając wyjścia obiegł dookoła dom. Znienacka zauważył w okiennej szybie swoje odbicie. Był przekonany, że to obcy wilk albo pies, biegnący w jego stronę i agresywnie ujadający (za domem słychać szczekającego psa). Zrobił więc to, co robi terytorialny wilk, będący w pojedynkę w takiej sytuacji. Przyjął postawę defensywną, przygiął kończyny, podkulił ogon pod brzuchem, położył uszy na głowie i obnażył zęby, żeby się bronić w razie ataku intruza, i ruszył przed siebie. Odbicie zrobiło oczywiście to samo, co wywołało u wilka kolejną próbę zmierzenia się z przeciwnikiem i ataki na szybę. Dopiero krzyki filmującego całe zajście człowieka, otrzeźwiły wilka, zwróciły jego uwagę na obecność ludzi i wypłoszyły z obejścia – wyjaśniło Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.