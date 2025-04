Może do ciebie zadzwonić robot Marek. Lepiej nie ignoruj jego interwencji

Kilka transakcji o wysokich sumach. Nagła wypłata gotówki w odległym bankomacie. Niektóre ruchy użytkowników od razu świadczą, że dzieje się coś niespodziewanego i należałoby to sprawdzić. Zwykle do akcji wkraczają pracownicy. Teraz mBank do współpracy zaciągnął swojego bota Marka, głos znany dzwoniącym na mLinię.