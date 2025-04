Co kupić na prezent na komunię? Zamień kopertę na jeden z tych gadżetów

iPad 11. generacji to doskonały pomysł na prezent na Pierwszą Komunię Świętą, łącząc w sobie nowoczesność, intuicyjność i ogromne możliwości rozwoju. Dzięki wydajnemu czipowi A16 i 11-calowemu ekranowi Liquid Retina, urządzenie sprawdzi się zarówno w nauce, podczas oglądania filmów i grania w gry, czy do zwykłego internetu. Sparowany z Apple Pencil staje się prawdziwym kombajnem do wyzwalania kreatywności - idealnym dla młodych artystów i pasjonatów rysunku. To wszechstronny tablet, który będzie towarzyszył dziecku przez wiele lat, inspirując do odkrywania własnych talentów.