Xiaomi POCO X7. Ależ piękny to smartfon, ale pod żadnym pozorem nie ubieraj go w dołączone etui

Do mnie trafiła wersja 12/512 GB, więc co tu dużo pisać - smartfon działał wyśmienicie. W codziennym użytkowaniu smartfon nawet się nie spocił - aplikacje były otwierane błyskawicznie, do płynności działania nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Poco X7 sprawdza się również w grach, gdzie w większość zagracie w wysokich detalach, a mówimy o smartfonie za mniej niż 1500 zł, co wcale nie jest takie oczywiste. Jeżeli szukasz niedrogiego urządzenia do grania mobilnego, to wybór jest prosty. Nie ma tu żadnego throttlingu czy zacięć.